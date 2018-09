Ciclismo: Mondiali, oro Jr. a Evenepoel

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Tutto come previsto, ai Mondiali su strada di ciclismo in corso a Innsbruck (Austria). Remco Evenepoel ha vinto la gara in linea Junior, precedendo Marius Mayrhofer (Germania) e il comasco Alessandro Fancellu (Italia).

Il belga ha ricoperto i 131,8 chilometri del tracciato in 3h03'49", alla media di 43,021 km/h, staccando di 1'25" il tedesco Mayrhofer, secondo, e di 1'38" Fancellu. "Sono molto contento, sono caduto prima della salita di Gnadenwald, avevo quasi 2' di ritardo, ma sono riuscito a rimontare - le parole del neocampione del mondo -. Sapevo di poter staccare il tedesco, sapevo dove avrei dovuto attaccare. Sono venuto a questi Mondiali per vincere due titoli e ci sono riuscito".

Evenepoel, 18 anni, nuovo talento del ciclismo mondiale, aveva già stradominato la cronometro di categoria.