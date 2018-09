Brucia gattile, morti più di 100 mici

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Il gattile di Rho (Milano) è andato a fuoco durante la notte e praticamente tutti i gatti ospitati, oltre 100 stanziali, sono morti nel rogo. Secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco si tratterebbe di cause accidentali ma sono comunque in corso accertamenti per determinare da cosa siano partite le fiamme. La struttura in via Turati 22, oltre a 100 gatti stanziali, ospitava un numero imprecisato di altri felini oltre ad alcuni cani, che sono scampati alle fiamme.