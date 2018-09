A cortoLovere le star sono i motoscafi

(ANSA) - MILANO, 27 SET - I motoscafi Riva, simbolo della nautica mondiale, sono i veri protagonisti della rassegna cinematografica cortoLovere. Due le anteprime in programma domani dedicate al celebra marchio: "La Plancia" e "Riva Movie Experience". In La Plancia, cortometraggio-omaggio di Ferretti Group a Carlo Riva, il regista Leopoldo Caggiano celebra la storica sede di Sarnico, in particolare la plancia, capolavoro architettonico che si protende sul lago come una nave, progettata personalmente da Carlo Riva insieme all'architetto Giorgio Barilani ed utilizzata dall'ingegnere Riva come ufficio.

In Riva Movie Experience sfilano invece le scene più spettacolari del cinema dove i protagonisti sono proprio i modelli Riva, che hanno a bordo di volta in volta Sean Connery, Brigitte Bardot, Marcello Mastroianni, George Clooney eccetera.