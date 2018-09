Terrorismo: scritta che inneggia a Lioce

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Una scritta inneggiante a Nadia Lioce - ex componente dell'organizzazione armata di sinistra Nuove Brigate Rosse-Nuclei Comunisti Combattenti che partecipò agli omicidi di Massimo D'Antona nel 1999 e di Marco Biagi nel 2002 - è apparsa sul muro di una casa alla periferia di Milano, in piazza Pompeo Castelli all'angolo con via dei Frassini.

Ieri volantini di solidarietà con le Brigate Rosse erano stati affissi a Sesto San Giovanni (Milano), la ex Stalingrado d'Italia. Anche in quel caso si esprimeva solidarietà a ex componenti delle Brigate Rosse, in particolare a Nadia Lioce, Roberto Morandi e Marco Mezzasalma.