Parco Sempione diventa 'Parco Culture'

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Come era stato annunciato, il Parco Sempione si appresta a diventare qualcosa di più che "un semplice bellissimo parco" e sarà la cornice del primo appuntamento artistico che lo consacrerà 'Parco delle culture'. Comune e Triennale, hanno illustrato l'iniziativa, fortemente voluta dall'assessore alla Cultura, Filippo Del Corno e dal presidente della Triennale, l'architetto Stefano Boeri. Si parte dunque il 30 settembre, con un'intera giornata di incontri e iniziative intorno al Teatro Continuo di Burri che sarà sede di concerti, laboratori, visite guidate e spettacoli per adulti e bambini, tutti rigorosamente gratuiti e senza prenotazione. In programma uno spettacolo prodotto dal Piccolo Teatro, 'Il volo di Leonardo' ed 'Eravamo quasi in cielo' di Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto.