Occhiali personalizzati con scansione

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Ci sono gli occhiali indossati da Lady Gaga e le collezioni adorate da dive del passato come Audrey Hepburn e Grace Kelly, montature dalle forme e dai materiali più inaspettati come il visone, il pizzo o le zip delle cerniere, ma c'è anche l'occhiale su misura realizzato con la scansione del volto e stampato in 3d con poliammide. In quello che fu lo storico negozio Fiorucci a San Babila, nel cuore di Milano, da domani arriva lo store di ottica Miror, con l'insegna di un cinema americano degli anni '50.

Quella di Miror è una proposta trasversale che comprende oltre 1200 occhiali, tutti pezzi unici, con un range di prezzo dai 40 fino agli 800 euro. Si possono acquistare anche gli occhiali che la popstar Lady Gaga ha scelto per il documentario di Netflix 'Five Foot Two', ideati dalla giovanissima griffe newyorchese Gamine e fatti a mano in Italia.