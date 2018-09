Milano stabile BBB ma outlook negativo

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Resta stabile a BBB il rating di Milano ma con 'Outlook' negativo a BBB-. Lo spiega, nella sua relazione semestrale resa nota da palazzo Marino, l'agenzia Fitch Ratings che individua come causa del previsto declassamento della città l'arretramento previsto a BBB- del rating dell'Italia per via delle incertezze sulla politica economica.

Secondo Fitch citata dal Comune nella sua nota, Milano è una città con un "forte governo", un debito in riduzione e un'ottima salute sotto il profilo socio-economico. Sconta però i limiti imposti dalla mancanza di autonomia fiscale che la legano alle sorti del governo nazionale.

"Già da qualche anno - ha detto l'assessore comunale al Bilancio, Roberto Tasca -. Milano gode di ottime performance sia sul piano del governo cittadino, con una maggiore efficienza dei processi amministrativi e la leggera ma costante riduzione del suo debito, sia più in generale sul piano del dinamismo economico e sociale. Il quadro cambia però se inseriamo la città nel contesto nazionale.