Loredana Bertè torna, libera e folle

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Libertà e follia nella vita e nell'arte, libertà e follia anche come risposta a quando fu costretta a indossare la camicia di forza e a passare un periodo di tempo in un ospedale psichiatrico. E la camicia di forza richiama un capo da stilista volutamente così acconciato e stravolto della copertina di 'LiBerte', l'ultimo cd di Loredana Bertè, pubblicato a 13 anni di distanza dal precedente lavoro e con 10 inediti, in uscita venerdì con la caratteristica della realtà aumentata tramite una app e il cellulare.

Sono "tutti singoli, fra pop rock e punk, di cui usciranno i video" spiega la cantante. Rilanciata, alla bella età di 68 anni anche dal successo di 'Non ti dico no' con i Boomdabash, l' artista è un fiume in piena carica di energia e vitalità e con mille progetti fra cui il prossimo Festival di Sanremo: "io ho intenzione di presentarmi e rompere le scatole per 5 giorni, poi decide Baglioni". Il cd, la voce è forte e intensa, cerca tra l'altro di impattare su un pubblico giovane.