Legionella: Ats, favorita da bombe acqua

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Resta ancora ignota la fonte unica dell'epidemia di legionella esplosa a luglio a Bresso, nel milanese, colpendo 52 persone, 5 delle quali decedute. Le indagini e le analisi epidemiologiche condotte dall'Agenzia di tutela della salute di Milano hanno escluso il coinvolgimento sia dell'acquedotto sia delle reti idriche interne alla abitazioni. L'evento è stato probabilmente causato dalla dispersione del batterio favorita da fenomeni atmosferici. "Abbiamo trovato una correlazione tra l'insorgenza della patologia con degli eventi atmosferici eccezionali. Ci sono state almeno due bombe d'acqua nel periodo, specialmente quella tra il 5 e l'8 luglio, che hanno scatenato un aerosol rimasto sospeso in atmosfera che sicuramente ha favorito la diffusione del batterio" ha spiegato il direttore dell'Ats milanese Marco Bosio. Per i vertici dell'Ats, è da escludere che la fontana del Mappamondo possa essere l'unica causa dei 52 casi esaminati. L'ipotesi è che siano presenti altre fonti non ancora identificate.