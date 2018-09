Gattuso,poco tempo per sistemare difetti

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 26 SET - "Oggi non siamo una grande squadra, giochiamo bene ma abbiamo tanti difetti da correggere e abbiamo poco tempo". Questa è la condizione del Milan, secondo il suo allenatore, Rino Gattuso. "Quando Leonardo dice che bisogna cambiare la mentalità vuol dire giocare meno bene e portare la vittoria anche con qualcosa che non ci appartiene, mettendoci più malizia - ha aggiunto Gattuso alla vigilia della trasferta con l'Empoli -. Per diventare una grande squadra abbiamo bisogno di questo. Per la qualità e l'età dei giocatori possiamo dare fastidio a tante squadre. Ci vuole tempo per correggere i difetti ma ne abbiamo poco: serve una lettura veloce e dobbiamo mettere qualcosa in più a livello personale".

Così in Toscana l'allenatore non andrà "alla ricerca della partita perfetta: sarà una gara difficile e voglio una vittoria, in questo momento ci serve come il pane".