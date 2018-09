Chiara Bordi madrina di 'Real bodies'

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Chiara Bordi, terza classificata al concorso di Miss Italia, sarà la madrina della mostra internazionale di anatomia "Real Bodies, oltre il corpo umano", che aprirà il 6 ottobre a Milano.

"Di comune accordo con la direzione di Venice Exhibition srl, l'abbiamo scelta per il coraggio estremo di affermare la sua bellezza valorizzando persino la sua menomazione - ha detto il curatore della mostra Antonello Cirnelli - oltre ad impegnarsi in molte attività per superare con il sorriso e l'ottimismo l'incidente che le fece perdere una gamba a 13 anni". "Sono felicissima e sinceramente onorata di aprire una mostra interessante come Real Bodies - dichiara Chiara Bordi - per me è un doppio orgoglio perché immagino il mio futuro e la mia realizzazione professionale studiando medicina per diventare chirurgo ortopedico oppure tecniche di laboratorio biomedico per sostenere poi un master in tecniche diagnostiche ed occuparmi di autopsie".