Calcio: Gattuso ritrova Cutrone

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 26 SET - Il Milan rischia di dover fare a meno di Gonzalo Higuain a Empoli, ma ritrova fra i convocati Patrick Cutrone, che ha smaltito il trauma distorsivo alla caviglia sinistra. "E' il primo giorno che si allena con la squadra, prima ha fatto sempre lavori personali. Questa mattina ha provato i cambi di direzione, che sono importanti dopo un infortunio alla caviglia: sono andati bene, e siamo molto contenti. Averlo o non averlo per noi cambia", ha spiegato Rino Gattuso, che senza l'argentino in attacco potrebbe schierare Fabio Borini al centro del tridente.

In difesa è ancora indisponibile Mattia Caldara. "Ha fatto una risonanza, ha un inizio di pubalgia ma non è una pubalgia - ha detto l'allenatore -. Ha un problema al pube, nessuna lesione, solo una piccola infiammazione alla sintesi pubica.

Oggi ha iniziato a correre un po'".