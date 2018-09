Scontro moto-filobus, 1 morto a Milano

(ANSA) - MILANO, 25 SET - E' deceduto in ospedale l'uomo di 56 anni che ieri sera si è scontrato in moto con un mezzo dell'Atm, un filobus, in piazza Trento, a Milano. Il motociclista era stato trasportato in codice rosso all'ospedale S.Paolo, ed è morto poco dopo, intorno alle 21.