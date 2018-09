Piazza Olivetti e giardino a San Vittore

(ANSA) - MILANO, 25 SET - Una nuova piazza verde dedicata all'imprenditore illuminato Adriano Olivetti, un percorso per mountain bike in una zona che era abbandonata al degrado e allo spaccio, un giardino condiviso dentro il carcere di San Vittore.

Sono solo alcuni degli appuntamenti che animeranno la prima edizione della Milano Green Week, che porterà 300 appuntamenti in città dal 27 al 30 settembre. Ad aprire l'iniziativa, promossa dal Comune di Milano insieme alle associazioni e ai cittadini impegnati nella cura del verde in città, sarà giovedì 27 settembre l'inaugurazione della nuova piazza, in zona Scalo Romana, dedicata ad Adriano Olivetti, realizzata nell'ambito del progetto Symbiosis.

Un'altra piazza sarà inaugurata nella periferia di Dergano, piazza Angiliberto II, che dopo i lavori di parziale pedonalizzazione diventerà vivibile per tutti i cittadini.