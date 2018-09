Pereira, nuova Bohème a apertura 2022

(ANSA) - MILANO, 25 SET - La Scala nel 2022 inaugurerà la stagione "con una nuova produzione di Bohème": l'annuncio del sovrintendente del teatro Alexander Pereira ha del clamoroso se si pensa che al Piermarini è da cinquantacinque anni fa in scena l'allestimento firmato da Franco Zeffirelli, che è ormai diventata un classico, sembrava intoccabile ma invece andrà in pensione.

"A dicembre 2022 ci sarà una nuova produzione di Bohème - ha spiegato Pereira - e l'anno prima ci sarà una nuova produzione di Rigoletto". "Io - ha aggiunto il sovrintendente alla presentazione di Ernani, che manca dalla Scala da 36 anni - ho il vantaggio di venire da fuori. Ho meno paura e comunque è meglio sbagliare che non fare questi grandi capolavori".