Ncc: 'Stop a norma o imprese a rischio'

(ANSA) - MILANO, 25 SET - A gennaio, per gli Ncc scatterà l'obbligo di partire dalla propria rimessa per ogni servizio, una norma "anacronistica, pensata quando servizi come il car-sharing o bla bla car non erano ancora nati, che costringerebbe migliaia di imprese a chiudere". Lo sostiene Giorgio Dell'Artino, presidente di Azione Ncc, l'associazione delle aziende di servizio di trasporto pubblico con conducente.

"Essere obbligati a rientrare ogni volta in autorimessa - spiega Dell'Artino - senza quindi poter raggiungere il nuovo servizio seguendo il percorso più breve, significa aumentare i costi, con la ovvia conseguenza che molte ditte chiuderanno o saranno costrette ad aumentare i prezzi".

Le organizzazioni Ncc si sono date appuntamento per il 27 settembre a Milano, per sottoscrivere un appello al Governo. La norma è stata introdotta 10 anni fa con un decreto legge ma "poi è stata sospesa - spiega Dell'Artino - rinviandone l'entrata in vigore al 31 dicembre di quest'anno".