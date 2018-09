Autonomia, Fermi: 'Ora passare ai fatti'

(ANSA) - MILANO, 25 SET - "C'è grande forza da parte di Lombardia e Veneto nel portare avanti il percorso verso l'autonomia avviato con i referendum del 22 ottobre scorso. Le parole del ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani sono incoraggianti, è chiaro che bisogna iniziare a tradurre le aspettative in qualcosa di concreto". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi, a margine di un convegno a Palazzo Pirelli.

Proprio sul tema dell'autonomia, Fermi ha avuto questa mattina un incontro con il suo omologo del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin. Il 18 e il 19 ottobre l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea lombarda e quello della commissione consiliare Autonomia andranno in 'missione' a Trieste per studiare il modello di autonomia friulano e le sue declinazioni in particolare in materia di trasporti, sanità e motorizzazione.

L'obiettivo del Pirellone, ha spiegato Fermi, è "iniziare a declinare qualcosa, in attesa che il Governo dia segnali concreti".