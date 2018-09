Atm,+60% passeggeri controllati nel 2018

(ANSA) - MILANO, 25 SET - Nei primi otto mesi del 2018 sono aumentati del 60% i passeggeri controllati sui mezzi pubblici a Milano rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e le multe, se pur in crescita del 34,5%, aumentano proporzionalmente molto di meno. E' quanto comunica Atm, sottolineando che, a fronte di più controlli, più viaggiatori pagano il biglietto.

Secondo l'azienda dei trasporti milanesi, è un risultato raggiunto grazie a un incremento del personale di controlleria che è passato dai 102 addetti dello scorso settembre ai 152 di oggi (incremento del +50%) e del personale di Security passato da 94 addetti ai 130 di oggi (+38%).

Inoltre, a partire dai prossimi giorni, squadre itineranti composte da Guardie Particolari Giurate, Assistenti alla Clientela e operatori di esercizio della metropolitana presidieranno a rotazione alcune stazioni delle quattro linee del metrò all'ingresso dei tornelli, e non più solo in uscita o nei corridoi di interscambio.