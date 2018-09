Assolombarda adotta una guglia del Duomo

(ANSA) - MILANO, 25 SET - Assolombarda ha scelto di entrare a far parte dei donatori della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano adottando una guglia (esattamente quella di San Simeone Stilita) aderendo alla raccolta fondi lanciata nell'ottobre del 2012 per sostenere il restauro della cattedrale.

"Abbiamo voluto questa scelta in continuità con quella generosità e operosità che ha contraddistinto la realizzazione del Duomo fin dall'inizio", commenta il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, mentre il presidente della Veneranda Fabbrica, Fedele Confalonieri, conferma la forte spinta alla digitalizzazione. "Miglioreremo il sito e soprattutto renderemo digitale il prezioso archivio" della Veneranda Fabbrica, spiega Confalonieri durante la conferenza stampa sulla nuova adozione.

Questo progetto si aggiunge ad altri "di responsabilità sociale a favore delle fasce più esposte della popolazione come i giovani e le donne", aggiunge Gabriella Magnoni Dompé, presidente dell'Advisory board della Responsabilità sociale delle imprese.