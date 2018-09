Albertini:Milan?Serve mentalità vincente

(ANSA) - MILANO, 25 SET - "Il Milan sta lavorando per trovare una dimensione di squadra. Serve la mentalità vincente, i giocatori hanno bisogno di continuità e di trovare dentro la consapevolezza di essere una squadra forte. Poi, le pecche si aggiusteranno". Lo dice Demetrio Albertini, a margine dell'inaugurazione del City Padel Milan, nel quartiere City Life, analizzando il momento del Milan, reduce dal deludente pareggio con l'Atalanta. "La mentalità - aggiunge Albertini - la costruiscono la società, l'allenatore e i giocatori. La si costruisce insieme, ponendosi obiettivi importanti e non pensando solo a quello che si sta costruendo, ma provando a vincere con obiettivi ambiziosi. Poi, a fine anno si tirano le somme, altrimenti lo scatto non succede. Gattuso nel mirino dei tifosi per le sostituzioni? È normale quando si sceglie la carriera da allenatore. Con il senno di poi è sempre tutto facile. Servirebbe il senno di prima".