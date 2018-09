Basket: Diana, Brescia merita un trofeo

(ANSA) - BRESCIA, 24 SET - Dopo 8 anni ricchi di soddisfazioni, Andrea Diana sente sia tempo "di dare a Brescia la gioia del primo trofeo". Il coach della Leonessa, a margine della presentazione della Supercoppa 2018, ammette che l'Olimpia Milano, avversaria sabato sera in semifinale, è la favorita d'obbligo ma non si sente certo battuto: "Milano non è di prima fascia, è di primissima fascia. Non vedo una squadra in Italia a quel livello nemmeno lontanamente. Noi però penseremo a noi, avrò la squadra al completo da domani e useremo ogni secondo a disposizione per arrivare al massimo livello possibile. Le partenze di Landry e Michele Vitali ci indeboliscono? Ci mancheranno soprattutto all'inizio ma abbiamo aggiunto centimetri, chili e profondità al nostro roster". Brescia in questa stagione potrà contare sul nuovo PalaLeonessa ("è un ulteriore passo di crescita per il club") e attende la prima esperienza della storia in Eurocup.