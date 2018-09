Serie B, Padova-Cremonese 1-1

(ANSA) - PADOVA, 23 SET - Finisce 1-1 il posticipo di serie B tra Padova e Cremonese all'Euganeo. Buon avvio degli ospiti, che si affacciano in avanti con Strefezza e Brighenti ma non riescono a sorprendere Merelli. Il Padova segna al 26' con Clemenza su assist di Broh e legittima il vantaggio con un paio di occasioni per Zambataro e Clemenza.

Nella ripresa la Cremonese spinge alla ricerca del pareggio e viene premiata all'81', con Claiton che segna sotto rete sugli sviluppi di un corner. Nel finale gli ospiti potrebbero anche passare in vantaggio, ma Merelli si oppone a Castagnetti e salva il Padova.