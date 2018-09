Torna in vita casa-barca su lago di Como

(ANSA) - MILANO, 22 SET - Si sono conclusi i lavori per il primo lotto di restauri della Velarca, casa-barca ormeggiata a Ossuccio (Como), sulla sponda occidentale del Lago di Como, e donata al Fai, il Fondo Ambiente Italiano, da Aldo e Maria Luisa Norsa nel 2011. Lo scafo in legno di castagno è stato accuratamente ricostruito grazie alla generosità degli stessi donatori con un progetto che il Fai ha affidato al professor Carlo Bertorello, docente di Strutture Navali all'Università Federico II di Napoli.

L'intervento di ricostruzione della gondola lariana è stato realizzato - spiega Il fai - abbinando la più rigorosa continuità filologica a modalità costruttive moderne: le stesse essenze di legno di castagno, assemblate con tecniche aggiornate, sono atte a soddisfare gli indispensabili requisiti di sicurezza nella garanzia di un ottimale risultato. Tutte le parti dello scafo della Velarca sono state rilevate, ridisegnate in tre dimensioni e la loro forma riprodotta su sagome usate per ricostruire gli elementi strutturali.