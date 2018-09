Scervino, dal vintage al futuro

(ANSA) - MILANO, 22 SET - "Il vintage è il punto di partenza per il futuro, non c'è nostalgia nel guardare al passato perché c'è già un futuro, che è fatto di alto artigianato": così Ermanno Scervino racconta la sua collezione per la prossima estate, in passerella a Milano, dove è stato presentato anche il primo profumo della maison, il cui volto è Cosima Auermann, ospite della sfilata.

In passerella, quello che Ermanno Scervino descrive come un "sogno moderno", dove al completo pantaloni con la giacca dalle spalle importanti si alterna l'abito d'organza arancione, perché "il massimo della femminilità è mischiare qualcosa di femminile e qualcosa di maschile, come fa Angelina Jolie, donna bella, in carriera, con una famiglia multietnica, icona di questa collezione". Tra le proposte più nuove, le maglie lavorate a trecce dalla mano lucida grazie al trattamento di glassatura, che rende sostenuti anche i pizzi degli abiti e dei coat più eleganti.