Giochi, Fontana: non buttiamo via tutto

(ANSA) - MILANO, 22 SET- "Milano e la Lombardia e il Veneto sono assolutamente pronte a presentare la candidatura" alle Olimpiadi 2026 secondo il presidente della Lombardia Attilio Fontana. "Aspettiamo prima di buttare tutto a mare". "Noi siamo pronti e siamo sicuri di saperle organizzare molto bene" ha aggiunto citando fra l'altro il successo di Expo. "Se non l'avessimo fatta - ha osservato - avremmo speso qualcosa in meno ma avremmo creato meno benefici".

Per il governatore, in tutto questo "è sicuramente altalenante l'atteggiamento che è stato tenuto da Torino".

"L'ultima dichiarazione di ieri è che Torino vuole andare da sola, va bene - ha concluso - Se vuole andare da sola e ritiene di poter fare da sola non abbiamo problemi. Milano e la Lombardia e il Veneto sono assolutamente pronte".