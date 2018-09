Su cellulare rubato foto serra marijuana

(ANSA) - MILANO, 21 SET - I carabinieri di Milano hanno scoperto una serra per la produzione di marijuana guardando le immagini di un cellulare sequestrato a un ladro di auto che lo aveva rubato pochi giorni prima. Il proprietario dello smartphone, un italiano incensurato di 64 anni, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

La vicenda è iniziata il 17 settembre, quando i carabinieri sono intervenuti in viale Piave per un furto su auto e hanno denunciato un 30enne che in tasca aveva un cellulare rubato.

Dopo due giorni di tentativi i militari sono riusciti a risalire al proprietario e guardando la galleria fotografica (in cerca di dettagli per l'individuazione) hanno scoperto immagini di una serra geolocalizzata in via Napo Torriani e di un campo di marijuana a Cernusco sul Naviglio. I militari hanno convocato il proprietario per restituirgli lo smartphone e gli hanno mostrato le immagini. L'uomo ha confessato ed è accompagnato dai carabinieri nel suo appartamento dove è stata trovata una serra termica.