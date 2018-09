Risse e furti, Questura chiude discoteca

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Gli agenti della Questura di Milano hanno sospeso la licenza per dieci giorni alla discoteca 'Magazzini Generali' in base alla norma del Testo unico di Pubblica sicurezza che riguarda locali in cui "siano avvenuti tumulti o gravi disordini" oppure siano "abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose". La decisione è del questore, Marcello Cardona, dopo alcuni episodi accertati per lo più dagli agenti del Commissariato Scalo Romana. Fatti che "per loro gravità" hanno reso necessario il provvedimento. Il locale lo scorso anno è già stato destinatario di un provvedimento di sospensione della licenza.