Milano, tutti in fila per i nuovi iPhone

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Da questa mattina, anche in Italia, è possibile acquistare i nuovi iPhone Xs e Xs Max. Per l'occasione lo store Apple di piazza Liberty ha aperto le porte al pubblico già a partire dalle 8 e i primi clienti hanno così potuto vedere per la prima volta dal vivo i nuovi modelli presentati dall'azienda di Cupertino. Anche se il sistema di pre-ordine online ha evitato che si creassero lunghe code all'esterno, c'è chi, come Vitaly, giovane studente russo all'università Bocconi di Milano, che si è posizionato di fronte all'ingresso già ieri pomeriggio, assicurandosi così di essere il primo, tra i clienti senza prenotazione, ad accedere al negozio.

Una lunga attesa mitigata dal caffè caldo servito a tutti i clienti che pazientemente attendono il loro turno.