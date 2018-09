Concerto di Cavallaro, re della taranta

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Arriva nel Milanese la taranta di Mimmo Cavallaro, uno dei pochi interpreti e sperimentatori della tradizione musicale calabrese, che si esibirà in concerto domani sera, a Pieve Emanuele, al parco comunale di via Viquarterio, nella terza giornata della XIX edizione del festival 'Colori, Sapori e Musiche', organizzato dall' associazione 'Magna Grecia'. L'ora X scatterà alle 21 quando inizierà 'La notte della taranta'. Il concerto sarà aperto dai Domo Emigrantes, gruppo che promuove le tradizioni popolari del sud Italia e del Mediterraneo.

Il primo cd di Cavallaro è 'Sona Battenti', prodotto sotto la guida di Eugenio Bennato, premiato come miglior disco di musica popolare al Festival della cicala di Napoli. Poi assimila, nella composizione, quel linguaggio stilistico su cui ha indagato con varie ricerche. Infine fonda il gruppo Taranproject, col quale realizza 'Hjuri di Hjumari', 'Rolica' e 'Sonu' (candidato al premio Tenco come miglior album dialettale).