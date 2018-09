Champions: Spalletti, grande telecronaca

(ANSA) - MILANO, 21 SET - "La reazione dei telecronisti dopo il gol di Vecino è stata una mancanza di rispetto solo per i giornalisti italiani che tifavano Tottenham. È stata una telecronaca spettacolare, hanno portato l'atmosfera di San Siro anche a chi era a casa". Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti commenta così le polemiche seguite per la telecronaca di Inter-Tottenham da parte di Sky. "Trevisani e Adani hanno riportato fedelmente le notizie accadute in campo senza dare opinioni personali - ha proseguito -. Hanno fatto lo stesso anche per altre squadre. Gli si fanno solo i complimenti".