Il Sud con la pizzica de'Le Tre Sorelle'

(ANSA) - MILANO, 20 SET - La cultura della Puglia e del Salento arriva nel Milanese: 'Le Tre Sorelle' si esibiranno in concerto domani sera, a Pieve Emanuele, al parco comunale di via Viquarterio, nella seconda giornata della XIX edizione del festival 'Colori, Sapori e Musiche', organizzato dall' associazione 'Magna Grecia'.

Alle 21 quando prenderà il via la notte della pizzica, danza popolare attribuita particolarmente al Salento e alla Bassa Murgia, 'Le Tre Sorelle' - Alessia Cravero, Giulia Provenzano e Valeria Quarta che in realtà sono due sorelle e una cugina - sul palco del festival ripercorreranno tutto il loro celebre repertorio al ritmo anche della tarantella e della musica tradizionale del sud Italia. E poi ci sarà la performance dei tamburellisti di Torrepaduli, comune del Leccese ricco di storia e di cultura. In precedenza, dalle 19, si svolgerà 'La sagra della melanzana', appuntamento per gli amanti della cucina tipica del sud.