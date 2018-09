Cap apre porte del nuovo centro ricerche

(ANSA) - MILANO, 20 SET - Gruppo CAP, il gestore del servizio idrico integrato nella Città metropolitana di Milano, partecipa a MeetMeTonight 2018, l'evento organizzato da Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano, Università Bicocca e Comune di Milano nell'ambito della Notte Europea dei Ricercatori, l'iniziativa promossa dalla Commissione Europea con l'obiettivo di diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca. Il 28 e 29 settembre sarà possibile vedere per la prima volta il nuovo Centro Ricerche Salazzurra al Parco Idroscalo di Milano, realizzato nella ex Sala Azzurra, ora ristrutturata. "Il centro - si legge in una nota - verrà inaugurato proprio il 28 settembre, e sarà quindi la prima occasione in assoluto per scoprire quella che è una delle eccellenze scientifiche a livello nazionale. Per partecipare basta prenotarsi sul sito di MeetMeTonight. Dai Giardini Idro Montanelli sarà disponibile una navetta che conduce direttamente al Centro Ricerche a Idroscalo.