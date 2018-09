Snai:E.League,quotisti per Lazio e Milan

(ANSA) - ROMA, 19 SET - La Lazio parte a tutta in Europa League, Snai quota la vittoria biancoceleste contro l'Apollon Limassol a 1,25. Sale a 5,25 il pari, un colpo cipriota è un'eventualità da 11. Quanto al resto del cammino europeo, pur avendo nel Girone H avversari più duri (Eintracht e Marsiglia), la Lazio non dovrebbe avere difficoltà a qualificarsi, obiettivo a 1,45, ed è peraltro favorita (a 2,45) per farlo da prima. Vale 25 il trionfo finale dei biancocelesti, quinti favoriti del torneo. In Lussemburgo, contro il Dudelange, il Milan è favorito: la vittoria rossonera è pagata 1,21, una delle più basse del turno di Europa League. Più in basso c'è solo il successo interno dell'Arsenal sugli ucraini del Vorskla Poltava, a 1,11. Tornando ai rossoneri, il segno 'X' vola a 6,75, i padroni di casa sono a 13. Probabile che i rossoneri possano chiudere con una vittoria abbondante: segnare almeno 3 gol è a 1,83. Anche per il Milan il prosieguo nel torneo è in discesa: qualificazione 1,10, primo posto nel Girone 1,75, trofeo 16 contro 1.