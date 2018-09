Incendio in campo nomadi a Milano

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Un incendio è divampato nella notte all'interno del campo nomadi di via Bonfadini, alla periferia Est di Milano. Le fiamme si sono sviluppate accanto alla recinzione dell'area e non hanno provocato danni o feriti.

L'ipotesi delle forze dell'ordine è che sia stato appiccato dagli stessi occupanti del campo per bruciare rifiuti.

L'incendio è stato filmato dagli abitanti delle case vicine, l'alta colonna di fuoco aveva inizialmente spaventato ma i vigili del fuoco sono riusciti a contenere il perimetro e a spegnerlo senza problemi.