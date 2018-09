Chiamparino:c'è tempo,faccio mio appello

(ANSA) - ROMA, 19 SET - ''Penso ci sia ancora tempo. Faccio mio l'appello di Luca Zaia''. Il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino lascia aperto uno spiraglio per il ritorno in corsa di Torino per organizzare le Olimpiadi: ''Il problema è che la candidatura sia delle tre città e non di una sola, se è così io sono pronto a venire a Roma e sedermi a un tavolo. Così invece si rischia di essere meno forti. La Sindaca Appendino ha mandato quella lettera a fronte della richiesta di Milano di essere capofila. Se problema è il posizionamento nel logo non c'e' problema''.