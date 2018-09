14enne arrestato con 110 dosi shaboo

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Un ragazzino di 14 anni è stato arrestato ieri sera dalla polizia locale di Milano perché aveva con sé 10,8 grammi di shaboo, che corrispondono a 110 dosi di droga.

Gli agenti del nucleo contrasto stupefacenti della Polizia Locale, sotto il comando di Marco Ciacci, hanno notato il ragazzo mentre si guardava intorno in via Cenisio vicino alla fermata della metro in modo sospetto e pochi minuti dopo hanno visto lo scambio della droga con un cliente, quindi lo hanno fermato e gli hanno trovato addosso lo shaboo.

Per il quattordicenne, di origine cinese ma nato in Italia e residente in provincia di Cuneo, l'accusa è di detenzione e spaccio. E' stato portato al carcere minorile Beccaria in attesa di giudizio.