Scontro tra camion, un morto sulla A4

(ANSA) - ROMA, 18 SET - Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto la notte scorso attorno all'1 sulla A4 Milano-Brescia, nel tratto compreso tra Cavenago e il bivio con l'A58 in direzione di Milano all'altezza del km 150 che ha visto coinvolti due mezzi pesanti. Attualmente sul tratto si circola su tre corsie. Per ulteriori informazioni Autostrade consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.