Milano diventa Calciocity per 5 giorni

(ANSA) - MILANO, 18 SET - Dal 27 settembre al primo ottobre Milano diventa Calciocity con un palinsesto di eventi totalmente gratuiti per parlare di tutti gli aspetti dello sport e anche per giocare.

L'inaugurazione al campo ASD RGP Precotto dalle 18 sarà con una serie di incontri di squadre amatoriali con ospiti d'eccezione come Franco e Beppe Baresi e Antonio Cabrini. Gli appuntamenti, che hanno come cuore la Triennale (direttori artistici sono il presidente della Triennale Stefano Boeri e Alessandri Riccini Ricci), includono un ricordo dei Mondiali dell'82 con Cabrini e Fulvio Collovati, un incontro su Nereo Rocco e Helenio Herrera con Massimo Moratti e Gianni Rivera; un'intervista a Giampiero Ventura.

Ci sarà un angolo dove poter giocare in modo virtuale alla Triennale mentre in piazza del Cannone nel parco Sempione sarà allestito un play village con due campi da calcio, calcio-biliardo, foot-darts, allenatori e palloni.