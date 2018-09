Migranti:-140mila sbarchi,1 mld risparmi

(ANSA) - MILANO, 18 SET - Quasi 140mila sbarchi in meno in Italia negli ultimi dodici mesi, rispetto alla previsione media basata sugli anni precedenti, con un risparmio per lo Stato italiano pari a un miliardo di euro. Per i prossimi anni, in base al costo medio giornaliero pro-capite per l'accoglienza (35,9 per ogni migrante) e ipotizzando che il calo degli sbarchi rimanga costante, la stima media del risparmio è di 1,9 miliardi di euro. Sono alcuni dei dati emersi dallo studio 'Migranti: la sfida dell'integrazione', degli istituti Cesvi e Ispi.