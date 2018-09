Luisa Spagnoli sfila per i suoi 90 anni

Con il tailleur rosso "messo 4 volte", Kate Middleton è diventata "l'ambasciatrice perfetta del nostro messaggio: la moda passa, Luisa Spagnoli è per sempre" dice Nicoletta Spagnoli, da oltre 30 anni alla guida dell'azienda che oggi festeggia 90 anni con un libro e una sfilata - la prima della sua storia - a palazzo Reale.

Per questa collezione, il primo pensiero sono state le clienti "che vanno premiate per la loro fedeltà. ce ne sono alcune che oggi portano anche le figlie in negozio". Ecco quindi una collezione "molto Luisa Spagnoli, non fine a se stessa, pensata da una donna per le donne, perché non occorre vestirsi da uomo per rivendicare i propri diritti". In passerella i completi da giorno, come il tailleur di lino con il pantalone largo e la camicia di georgette lilla, la giacca bouclé lunga con gli shorts, tutto molto colorato, con toni accesi e a contrasto, mentre la sera, più scenografica, è in georgette plissé soleil e in bianco e nero. E poi la prima collezione see now buy now, di maglioncini d'angora colorati.