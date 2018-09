Lombardia, raccolta riso al via

(ANSA) - MILANO, 18 SET - Al via la raccolta di riso in Lombardia. Lo rende noto la Coldiretti regionale sulla base di un monitoraggio sul territorio, dal quale emerge un calo stimato a livello regionale fino al 10% nelle superfici coltivate, che dovrebbero così attestarsi sotto quota 100 mila ettari. In diversi casi - precisa la Coldiretti Lombardia - le operazioni scatteranno in ritardo di una decina di giorni rispetto allo scorso anno a causa delle bizze del tempo. A livello provinciale oltre l'80% delle risaie è concentrato nel Pavese, seguono i territori di Milano, Lodi e Mantova.Nell'ultimo anno - precisa la Coldiretti Lombardia - le importazioni europee di riso dall'intero Sud Est asiatico sono arrivate a toccare il livello record di 367.585 tonnellate. In particolare, risultano cresciute le importazioni provenienti dal Myanmar in aumento del 76% rispetto alla campagna precedente.