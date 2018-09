L'ex Petagna affonda l'Atalanta

(ANSA) - FERRARA, 17 SET - La dura, durissima, legge dell'ex illumina il "monday night" della A: due reti di Andrea Petagna in sei minuti lanciano la Spal alla terza vittoria in quattro gare e proiettano i biancazzurri al secondo posto in classifica (appaiati a quota 9 al Napoli) alle spalle della Juventus.

Nel nuovo stadio Mazza, che ha aperto i battenti ieri sera, crolla l'Atalanta, punita da un attaccante che fino a pochi mesi fa era suo. Petagna si sblocca in campionato (con la prima doppietta in Serie A) proprio quando la Spal torna a casa, nel suo stadio, gremito e festante. Vittoria giusta, decisa da una partenza sprint dopo l'intervallo. La squadra di mister Semplici esce dagli spogliatoi con piglio sicuro, determinato. E sorprende un'Atalanta (ferma a 4 punti in classifica) che pure nel primo tempo aveva sofferto, ma era stata comunque capace di reggere e ripartire.