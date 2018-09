Giochi 2026: Violi (M5S), Sala non aiuta

(ANSA) - MILANO, 18 SET - "L'atteggiamento da prima donna del sindaco di Milano non aiuta a trovare un'intesa". Così il consigliere regionale dei Cinque Stelle Dario Violi, commenta la vicenda delle Olimpiadi 2026, su cui il governo si esprimerà oggi. "È la prima volta che si sta provando a trovare un accordo allargato per valorizzare tutto il nord Italia e c'è qualcuno che sta cercando di far saltare tutto", ha aggiunto Violi. "Noi lavoreremo fino all'ultimo per valorizzare questo progetto, che è unico nel mondo e speriamo che il sindaco Sala capisca che sta mettendo a rischio la possibilità di candidarsi". "Quando chiedi un'azione condivisa" e "qualcuno si erge a primo della classe è evidente che sta cercando di far saltare il banco - ha ribadito il consigliere pentastellato -. Un lavoro di squadra non prevede prime donne. Chi farà la valutazione, se vede che c'è Milano, una delle più importanti a livello europeo, ne terrà conto e non serve essere prima delle altre città per ribadirlo ma serve fare lavoro di squadra".