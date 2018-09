Giochi 2026: De Corato,Sala ha ragione

(ANSA) - MILANO, 18 SET - "Sala ha ragione quando dice che Milano deve essere la capofila, non si può mettere Milano alla stregua di Torino": lo ha detto l'assessore regionale alla Sicurezza ed ex vicesindaco del capoluogo lombardo, Riccardo De Corato (Fratelli d'Italia) parlando della candidatura italiana a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. "Milano ha il diritto di essere la capofila - ha detto De Corato a margine del Consiglio regionale - perché è la capitale economica del Paese e non può restare in seconda fila in questa partita".