Elettronica e danza ai Bagni Misteriosi

(ANSA) - MILANO, 18 SET - Con musica, poesia, cinema, danza e filosofia, il Teatro Franco Parenti di Milano apre la stagione autunnale dei Bagni Misteriosi, lo spazio esterno con piscina.

In arrivo un cartellone di eventi in programma dal 20 settembre al 13 ottobre presentato oggi a Milano.

"Si comincia da questo autunno per far girare le energie.

Vogliamo raccontare un luogo all'aperto, che come tale deve vivere le stagioni", ha detto la direttrice del Franco Parenti, Andrée Ruth Shammah. In apertura, giovedì 20, ci sarà un nuovo appuntamento TranceParenti in collaborazione con il festival Terraforma, il concerto elettronico dello scozzese Lanark Artefax sul palco galleggiante della piscina.