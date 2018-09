Sostenibilità al centro TheOneMilano

(ANSA) - MILANO, 17 SET - Moda e sostenibilità sono al centro del salone dell'haute-à-porter TheOneMilano, che dopo un'edizione a fieramilanocity, oggi si è spostato nella vetrine di Palazzo Matteotti per collegarsi al racconto diffuso del Made in Italy promosso da Milano XL, da Confindustria Moda (di cui il salone fa parte) e dalla Fashion Week di Camera Moda.

L'appuntamento nello storico edificio milanese mira ad essere il primo di una serie di proposte diverse, edizione dopo edizione. In vetrina, collezioni imperniate sulla sostenibilità: quella di Laura Strambi, la stilista milanese che ha fatto del concetto di eco-friendly il leit motif delle sue collezioni, a partire dalla materia prima, sempre naturale e biologica, fino alla lavorazione dei capi, interamente Made in Italy e prodotti secondo i dettami della "green philosophy"; e poi le proposte di Marcel Ostertag, lo stilista berlinese che dalla sua prima collezione, nel 2006, crea capi studiati per non lasciar spazio all'usa-e-getta del fast fashion.