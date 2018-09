Sfera Ebbasta crea T-shirt per Twinset

(ANSA) - MILANO, 17 SET - "Ti ho colpita sono Cupido" dice la T-shirt realizzata dal rapper di culto dei giovanissimi Sfera Ebbasta per il marchio Twinset. L'idolo della trap music ha collaborato a un'edizione limitata di magliette unisex nei toni del bianco e nero con grafica di ali d'angelo e frase tratta dal singolo Cupido pubblicato nell'album Rockstar.

Le nuove "trap tees" saranno presentate dallo stesso musicista durante la fashion week, mercoledì 19 Settembre a Milano, in occasione dell'apertura del nuovo flagship store di Twinset in Galleria Passerella.