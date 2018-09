Preso spacciatore Boschetto della droga

(ANSA) - MILANO, 17 SET - Continua la battaglia delle forze dell'ordine per combattere lo spaccio della droga nel famigerato boschetto di Rogoredo alla periferia di Milano: i carabinieri hanno arrestato un albanese, un pusher della zona già fermato in precedenza con un frullatore usato per tagliare lo stupefacente.

In casa aveva 2,5 kg di eroina, 6 kg di sostanze da taglio e oltre 8 mila euro in contanti in banconote da piccolo taglio.

L'operazione è stata portata a termine dai carabinieri della Compagnia Porta Monforte. L'uomo, 35 anni, incensurato, era solo nell'abitazione, in via Pasquale Sottocorno a due passi da viale Premuda. La sua famiglia vive in Albania.

Da tempo carabinieri e polizia hanno intensificato i controlli nel cosiddetto 'Boschetto della droga' frequentato in gran parte da eroinomani.