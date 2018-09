Morto per un selfie: Procura indaga per omicidio colposo

(ANSA) - MONZA, 17 SET - La Procura di Monza ha aperto un'inchiesta sulla morte di Andrea Barone, il 15enne di Cusano Milanino (Milano) precipitato in un condotto di aerazione sul tetto del centro commerciale "Sarca" di Sesto San Giovanni (Milano). Il fascicolo per omicidio colposo è al momento contro ignoti. Lo ha confermato il Procuratore della Repubblica di Monza Luisa Zanetti, che ha spiegato come l'inchiesta debba "accertare se vi siano state o meno responsabilità" in merito alla tragedia.

La notizia, circolata nelle prime ore immediatamente dopo la tragedia, che Andrea e gli amici stessero fuggendo dai vigilantes della struttura è stata definita dagli inquirenti "fantasiosa", anche se verranno comunque fatti accertamenti in merito. (ANSA).