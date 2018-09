Lombardia: Fontana, trasporto treni priorità prossimi 6 mesi

(ANSA) - MILANO, 17 SET - Con Ferrovie dello Stato è stato messo insieme ''un primo pacchettino, sottolineo pacchettino, per affrontare l'emergenza'' e il trasporto ferroviario sarà ''l'argomento principale dei prossimi sei mesi" di legislatura del governatore Attilio Fontana. Lo ha chiarito lo stesso presidente lombardo intervenuto in diretta a Telelombardia.

Fontana ha spiegato di aver iniziato il suo mandato "con una crisi drammatica" su questo argomento ''sul quale è necessario porre subito l'attenzione". "Abbiamo cambiato l'ad di Trenord e cercato di introdurre un rapporto diverso con Ferrovie dello Stato che da anni non investiva un euro. Adesso - ha aggiunto Fontana - pare ci sia la dichiarata disponibilità da parte di Fs di fare la sua parte, il nuovo ad ci ha garantito subito dei treni da aggiungere sulle nostre linee e dei dipendenti".

E' ''un primo pacchettino" ma va affrontato "tutto il resto legato al futuro di Trenord e pensiamo fondamentale di dare un'impostazione diversa con più potere all'ad e più spazio a scelte locali". Anche sulle reti Fontana vuole cambiare le cose perchè "Rfi ha a disposizione tanti soldi che per ora si rifiuta di investire". (ANSA).